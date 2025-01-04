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Хэйни анонсировал возвращение на ринг
Увидим как оно будет
MatchroomBoxing
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15 КО) анонсировал дату своего следующего поединка. Хотя соперник американца пока не известен, но приблизительное время возвращения боксера на ринг мы все же узнали.
"Март. Я возвращаюсь" – написал Хэйни на своей странице в сети Х.
Напомним, что свое крайнее сражение Девин провел в апреле прошлого года, когда проиграл Гарсии решением большинства судей. Впрочем, позже результат боя аннулировали из-за положительной допинг-пробы Райана.
March.. I’m back— Devin Haney (@Realdevinhaney) January 4, 2025
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