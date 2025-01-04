Усик показал младшей дочери коней. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) вместе со своей семьей посетил конюшню. Наш спортсмен показал своей младшей дочери одних из самых прекрасных созданий нашей планеты. Соответствующие снимки жена Александра разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Хэйни анонсировал возвращение на ринг.