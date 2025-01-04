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Перспективный британский супертяж готов сразиться с Дюбуа
Интересное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Мозес Итаума рассказал, что готов выйти на ринг против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Если бы мне предложили этот бой, я бы принял его. Это сто процентов. Сейчас я уже могу сразиться за пояс.
Я спрашивал об этом Бена: "Если бы представился случай побороться за титул в ближайшие полтора-два года, мы бы этим воспользовались?" Он ответил: "Да, конечно". Мне нужно быть занятым, но я рад, что мы на одной волне с командой" – сказал Мозес.
Напомним, что ранее Усик
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