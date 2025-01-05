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Чемпион мира в первом тяжелом весе не исключает организации боя против Усика

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Чемпион мира в первом тяжелом весе не исключает организации боя против Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Джей Опетая не против выйти на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Это бой, который я бы 100 процентов принял, но у меня сейчас есть работа. Мы гонимся за объединительными боями в первом тяжелом весе. Вот что у нас на уме в данный момент.

Бой с Усиком – это нечто более отдаленное. Возможно, он когда-нибудь состоится. Очевидно, это поединок, о котором я могу только мечтать. Это было бы потрясающе. Ты не можешь сказать – нет, таким вещам. Придет время, когда мы с командой примем решение, а сейчас это все просто шум" – сказал австралиец.

Напомним, что ранее Хэйни анонсировал возвращение на ринг.

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Источник:
Independent
Опубликовал: Андрей Хижняк
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