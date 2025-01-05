Самый известный промоутер мира – о возвращении Кличко: Действительно трудно поверить

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум не верит в возможность возвращения на ринг украинского супертяжа Владимира Кличко.

"Не забывайте, что когда вернулся Джордж Форман, ему было не 45 лет, а 41, и он проиграл Эвандеру Холифилду. Его протестировали, поэтому Форман знал, где находится. Но кажется, что о возвращении Кличко в 48 лет без промежуточных боев не может быть и речи.

Мне так кажется. Я просто не знаю. Я всегда был большим фанатом обоих братьев Кличко и однозначно украинцев. Но я не уверен. Мне трудно поверить, что Кличко может вернуться и выйти на титульный бой в тяжелом весе без серии промежуточных поединков. В это просто трудно поверить" – сказал Арум.