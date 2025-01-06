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Дюбуа прокомментировал потенциальный поединок против Кличко

Бокс
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Разговоры ходили

Дюбуа прокомментировал потенциальный поединок против Кличко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о возможности организации поединка против украинца Владимира Кличко. Его слова цитирует BoxNation:

– Я еще не говорил с тобой на камеру, когда начали ходить слухи о бое с Владимиром Кличко.

– Да. Я не знаю. Они говорили об этом, но сейчас все немного затихло. Поэтому я считаю, что они больше не хотят меня вовлекать в это. Но было бы интересно, не правда ли. Боксовать в то время, когда кто-либо, кто имеет власть, представляет, что он может это сделать.

– Если с Джозефом Паркером будет все хорошо, если по каким-то причинам бой с Усиком или кем-то, у кого будут пояса, не произойдет, готов ли ты защитить свой пояс против Владимира Кличко?

– Да, с кем угодно. Да, Владимир, или кто-либо другой, с кем бой будет иметь наибольший смысл. Но да, Владимир Кличко – легенда. Владимир Кличко – это было бы что-то другое, не так ли, – сказал Дюбуа.

Напомним, что чемпион мира в первом тяжелом весе не исключает организации боя против Усика.

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