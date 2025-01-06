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Президент TOP Rank хочет организации поединка Фьюри-Джошуа
Этого ждут все болельщики
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент TOP Rank Тодд Дюбеф заявил, что не против организации поединка между британскими супертяжами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).
"На ринге по-прежнему встретятся два больших бойца. На этом можно завершить дискуссию. У обоих мужчин бренды очень сильны. В Великобритании вся страна остановится на час, чтобы посмотреть, что произойдет.
Ребята создали невероятную фан-базу на протяжении своих карьер. Поэтому их поединок все еще актуален, но ребята должны сами решить, чего они хотят. Я верю, что их бой будет интересен фанатам всегда. Я всегда это знал, но сейчас пришло время, когда они должны разобраться в себе и принять решение, хотят ли они вернуться на ринг и в тренировочный лагерь?" – сказал Дюбеф.
Напомним, ранее Дюбуа
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