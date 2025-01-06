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Дюбуа – о бое Усик-Фьюри: Я лучше их обоих
Ты смешной
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своих впечатлениях от поединка-реванша Усик-Фьюри. Его слова цитирует BoxNation:
"Это было близкое сражение. Думаю, что Усик превзошел Фьюри в этот раз, но только в последних нескольких раундах. Это был хороший поединок, в котором встретились два лучших парня.
Могу сказать, что я лучше обоих. У нас будет грандиозная драка против каждого из этих бойцов. Раньше я был претендентом, но теперь – чемпион. Теперь хочу вести дела как чемпион. Я не собираюсь брать пленных" – сказал Дюбуа.
Напомним, ранее Даниэль
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