Дюбуа – о бое Усик-Фьюри: Я лучше их обоих

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своих впечатлениях от поединка-реванша Усик-Фьюри. Его слова цитирует BoxNation:

"Это было близкое сражение. Думаю, что Усик превзошел Фьюри в этот раз, но только в последних нескольких раундах. Это был хороший поединок, в котором встретились два лучших парня.

Могу сказать, что я лучше обоих. У нас будет грандиозная драка против каждого из этих бойцов. Раньше я был претендентом, но теперь – чемпион. Теперь хочу вести дела как чемпион. Я не собираюсь брать пленных" – сказал Дюбуа.