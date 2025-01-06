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Экс-чемпион мира назвал главное преимущество Усика над соперниками
По делу
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Дюк Маккензи рассказал о своем отношении к чемпиону в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Pro Boxing Fans:
"Главная проблема для соперников – Усик слишком умен. Он показывал невероятные выступления в крузервейте и смог перенести свою психологию в супертяжелый вес. Украинец всегда находится на один шаг впереди своих оппонентов.
Усик быстрее наносит комбинированные удары, держит комфортную дистанцию, знает, когда и как атаковать. Вы никогда не увидите украинца в клинче с огромными боксерами, потому что он слишком умен для этого.
В супертяжелом весе все думают так, как Фьюри: "Я больше, значит, я сильнее". Потом, когда они выходят на ринг, то терпят очередную неудачу. Усик проводит бои в Премьер-лиге, а остальные остались в первом дивизионе" – сказал Маккензи.
Напомним, что ранее Дюбуа
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