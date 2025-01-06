Известный британский промоутер дал прогноз на бой Дюбуа-Паркер

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в поединке между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3; 23 КО).

"Я считаю, что Паркер победит, действительно так думаю. Я большой фанат Джозефа. Он мой друг. Я своего рода его неофициальный промоутер.

Все говорят о Хильберто Рамиресе, Александре Усике. Рядом с Дюбуа все обсуждают Усика или реванш из Джошуа. У Джо есть все необходимые качества, чтобы победить Дюбуа – он может завести бой в поздние раунды, имеет высокую работоспособность, крепкий подбородок, постоянно наносит удары и методично работает над соперником.

Ранее у Дюбуа был порог выносливости, после которого возникали вопросы. Это обычно случалось после трех или четырех раундов. Теперь, благодаря уверенности, это может произойти после семи, восьми или девяти раундов.

Ты должен затянуть его к этому моменту, а затем заставить Дюбуа усомниться в своей стойкости. Джо – именно тот боец, который способен это сделать, поэтому я думаю, что он победит" – сказал Хирн.