Дюбуа сделал прогноз на реванш с Усиком

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил, что не сомневается в организации реванше с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком в случае победы над новозеландцем Джозефом Паркером.

"Уверен, если я пройду Паркера, то подерусь с Усиком. Бой согласован. Сейчас, как чемпион мира, я вправе выбирать свой путь. Я хочу подраться с Усиком и стать абсолютным чемпионом мира", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Box Nation.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.