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Дюбуа сделал прогноз на реванш с Усиком
Дубль два
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил, что не сомневается в организации реванше с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком в случае победы над новозеландцем Джозефом Паркером.
"Уверен, если я пройду Паркера, то подерусь с Усиком. Бой согласован. Сейчас, как чемпион мира, я вправе выбирать свой путь. Я хочу подраться с Усиком и стать абсолютным чемпионом мира", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Box Nation.
Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
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