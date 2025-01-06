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Дюбуа сделал прогноз на реванш с Усиком

Бокс

Дубль два

Дюбуа сделал прогноз на реванш с Усиком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил, что не сомневается в организации реванше с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком в случае победы над новозеландцем Джозефом Паркером.

"Уверен, если я пройду Паркера, то подерусь с Усиком. Бой согласован. Сейчас, как чемпион мира, я вправе выбирать свой путь. Я хочу подраться с Усиком и стать абсолютным чемпионом мира", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Box Nation.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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