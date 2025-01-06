Бывший соперник Усика: За каждый пояс надо платить федерации 3 процента

Бывший чемпион мира Маирис Бриедис поделился мыслями о потенциальном реванше чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

- В конце к Усику вышел Даниэль Дюбуа и попросил реванш.

- Да, но Дюбуа — что Дюбуа? Ну, то, что он сейчас сделал себе имя побольше, то, что он нокаутировал Джошуа - да. Усик, когда Дюбуа вышел к нему, говорит: «Давай мне реванш», ответил: «Да, конечно, без проблем». Сразу начал искать: да, мистер Аль аш-Шейх, где вы? Кошелек готов?

Он сразу отметил то, что если мне заплатите хорошо за Дюбуа - я тогда отбоксирую. Потому что на самом деле боксировать за 4 пояса вообще невыгодно со стороны боксера, потому что каждый пояс — это минус 3 процента.

Здесь было четыре пояса — да, это престижно. Один-два раза отбоксировать — это когда платят большие деньги. Смотрите, даже чисто математически посмотрим: 100 миллионов, допустим, Александр заработал с хвостиком. 100 миллионов — классная сумма, всем кажется.

За каждый пояс надо платить федерации 3 процента. 4 пояса — это получается 12 процентов. Ты только 12 млн отдал за то, что эти пояса якобы ты защищал. Плюс у него промоутер, менеджер, налоговая система.

Поэтому звучит на самом деле так красиво, что заработал столько денег, а на самом деле только за одни пояса тебе надо отдать 12 млн — это огромные деньги. Поэтому я не знаю, сколько должны ему предложить, чтобы он сейчас рисковал и боксировал с Дюбуа.

Почему рисковал? Потому что в боксе бывает лаки-панч. И чтобы подготовиться, чтобы не было таки лаки-панчей, как первый раз, когда он попал в Александра — тоже вопрос очень спорный, в бандаж или в разрешенное место.

И надо ли Александру портить свои достижения, которых он уже достиг — стал чемпионом в крузервейте и супертяжелом весе. Я бы на самом деле на месте Александра закончил. Вызывать все будут, конечно, - сказал Бриедис.