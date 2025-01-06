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Боб Арум назвал соперников абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ на 2025 год

Бокс

Ожидается три поединка

Боб Арум назвал соперников абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ на 2025 год

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный промоутер Боб Арум рассказал о планах своего подопечного на 2025 год планы абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (28-0, 25 КО, Япония).

Боб Арум планирует провести 3 поединка с участием Наоя Иноуэ.

Сначала он выйдет в ринг 24 января против Сэма Гудмана (19-0, 8 КО), затем встретится в апреле с Аланом Дэвидом Пикассо (31-0-1) и завершающий бой может провести с чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе Дзунто Накатани, пишет Boxingtalk.

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