Боб Арум назвал соперников абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ на 2025 год

Известный промоутер Боб Арум рассказал о планах своего подопечного на 2025 год планы абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (28-0, 25 КО, Япония).

Боб Арум планирует провести 3 поединка с участием Наоя Иноуэ.

Сначала он выйдет в ринг 24 января против Сэма Гудмана (19-0, 8 КО), затем встретится в апреле с Аланом Дэвидом Пикассо (31-0-1) и завершающий бой может провести с чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе Дзунто Накатани, пишет Boxingtalk.