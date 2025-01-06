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Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри стал примером для тех, кто страдает от проблем с психическим здоровьем

Бокс

Промоутер высказался о критике в адрес боксера

Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри стал примером для тех, кто страдает от проблем с психическим здоровьем

Фото: Getty Images

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Промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на критику своего подопечного, британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Тайсон — это тот, кто поднялся и стал примером для тех, кто страдает от проблем с психическим здоровьем и зависимостями, показывая, что можно изменить свою жизнь.

Увидеть, как его называют "бандитом" в колонке газеты перед боем с Усиком, было для меня абсолютно отвратительно.

Но забывают ли люди, что у него биполярное расстройство? Смотрели ли вы когда-нибудь определение этого расстройства? Я знаю прекрасно, какой вред могут нанести проблемы с психическим здоровьем.

Мой брат Марк страдал от шизофрении и покончил с собой. Так что мне не надо рассказывать об этом. Другие боксеры имеют судимости и никогда не сталкиваются с таким же отношением. Есть слишком много тех, кто хочет заострить свой карандаш, чтобы писать негативные вещи о Тайсоне, игнорируя все хорошее, что он сделал как в ринге, так и вне его. В ринге он — легендарный боец, который достиг огромных успехов как боксер", — сказал Уоррен.

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Источник:
dailystar
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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