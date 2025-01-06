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WBC назвала лучшего боксера 2024 года
По-другому и быть не может
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) лучшим бойцом 2024 года.
Напомним, что Александр в мае завоевал титул по версии WBC и стал абсолютным чемпионом мира, одолев Тайсона Фьюри.
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В реванше, который состоялся в декабре 2024 года, Усик успешно защитил титулы.
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