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WBC назвала лучшего боксера 2024 года

Бокс
Обновлено

По-другому и быть не может

WBC назвала лучшего боксера 2024 года

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) лучшим бойцом 2024 года.

Напомним, что Александр в мае завоевал титул по версии WBC и стал абсолютным чемпионом мира, одолев Тайсона Фьюри.

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В реванше, который состоялся в декабре 2024 года, Усик успешно защитил титулы.

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