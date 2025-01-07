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Стало известно, когда Уайлдер может вернуться на ринг

Бокс
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Вилами по воде

Стало известно, когда Уайлдер может вернуться на ринг

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Комментатор FightersRep TV и журналист Манук Акопян рассказал, когда по его информации американский супертяж, экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер планирует вернуться на ринг.

"Мне сказали, что Уайлдер вернется на ринг в апреле на BLK Prime. Деонтей и Шелли Финкель встретятся с представителями СМИ в субботу в Лос-Анджелесе, чтобы объявить имя соперника" – написал журналист на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что свой последний поединок Уайлдер провел в июне 2024 года, проиграв китайцу Чжану Чжилею нокаутом. После этого ходили активные слухи о возможном завершении карьеры Деонтея.

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