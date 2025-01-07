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Наставник Усика – лучший тренер 2024 года по версии WBC

Бокс
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Совершенно заслуженно

Наставник Усика – лучший тренер 2024 года по версии WBC

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирный боксерский союз определил лучшего тренера 2024 года. Почетную награду получил наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Юрий Ткаченко.

Напомним, что под руководством Ткаченко наш боксер в 2024 году дважды победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе впервые в 21 веке.

Ранее WBC назвали Усика лучшим боксером прошлого года.

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