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Усик поздравил верующих с Рождеством Христовым. Фото

Бокс
Обновлено

Празднует по юлианскому календарю

Усик поздравил верующих с Рождеством Христовым. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поздравил своих поклонников с праздником Рождества Христова. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик поздравил верующих с Рождеством Христовым. Фото - изображение 1

Напомним, что неточность церковного – юлианского календаря – за годы углубилась. Сейчас она составляет 13 дней. Поэтому, когда католики и большое количество православных празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, то по юлианскому это только – 12 декабря.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
07.01.2025 в 14:36
Мое рождество в декабре, а не совковое по приказу людоедов большевиков
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
07.01.2025 в 14:36
Мое рождество в декабре, а не совковое по приказу людоедов большевиков
Ответить
1
0
mykolay (c.Озерна)
07.01.2025 в 14:10
Так і сидить на двох стільцях. Безнаціональне створіння. Ні нашим,ні вашим. Гівнюк,одним словом.
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