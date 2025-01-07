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Усик поздравил верующих с Рождеством Христовым. Фото
Празднует по юлианскому календарю
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поздравил своих поклонников с праздником Рождества Христова. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что неточность церковного – юлианского календаря – за годы углубилась. Сейчас она составляет 13 дней. Поэтому, когда католики и большое количество православных празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, то по юлианскому это только – 12 декабря.
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