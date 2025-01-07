Известный тренер прокомментировал возможность организации боя Фьюри-Джошуа

Известный тренер Билли Нельсон оценил шансы для организации поединка между британцами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Если быть честным, это все, что осталось для ребят. К тому же мы все понимаем, что это огромное коммерческое сражение. Оба парня заработают кучу денег. После этого оба могут спокойно уйти на пенсию, особенно это касается проигравшего.

Знаете, я никогда не верил, что этот поединок состоится только потому, что у ребят разные промоутеры, но теперь они проиграли. Так что Фьюри и Джошуа могут подраться в сентябре или августе" – сказал Нельсон.