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Известный тренер прокомментировал возможность организации боя Фьюри-Джошуа

Бокс
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Известный тренер прокомментировал возможность организации боя Фьюри-Джошуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный тренер Билли Нельсон оценил шансы для организации поединка между британцами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Если быть честным, это все, что осталось для ребят. К тому же мы все понимаем, что это огромное коммерческое сражение. Оба парня заработают кучу денег. После этого оба могут спокойно уйти на пенсию, особенно это касается проигравшего.

Знаете, я никогда не верил, что этот поединок состоится только потому, что у ребят разные промоутеры, но теперь они проиграли. Так что Фьюри и Джошуа могут подраться в сентябре или августе" – сказал Нельсон.

Напомним, что ранее Усик поздравил верующих с Рождеством Христовым.

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