ФОТО. Владимир Кличко провел спарринг с украинским боксером

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский на своей странице в Instagram опубликовал фото со спарринга с Владимиром Кличко.

Напомним, что сейчас боксеру 48 лет, однако украинский чемпион поддерживает физическую форму.

Ранее появилась информация, что Кличко может вернуться в профессиональный спорт, однако еще не известно, решится ли боксер на этот шаг.