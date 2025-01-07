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ФОТО. Владимир Кличко провел спарринг с украинским боксером

Бокс

Подготовка к возвращению в ринг?

ФОТО. Владимир Кличко провел спарринг с украинским боксером

фото - mmaonline.ru/

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский на своей странице в Instagram опубликовал фото со спарринга с Владимиром Кличко.

Напомним, что сейчас боксеру 48 лет, однако украинский чемпион поддерживает физическую форму.

Ранее появилась информация, что Кличко может вернуться в профессиональный спорт, однако еще не известно, решится ли боксер на этот шаг.

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