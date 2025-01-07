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ФОТО. Владимир Кличко провел спарринг с украинским боксером
Подготовка к возвращению в ринг?
фото - mmaonline.ru/
Украинский боксер Дмитрий Ловчинский на своей странице в Instagram опубликовал фото со спарринга с Владимиром Кличко.
Напомним, что сейчас боксеру 48 лет, однако украинский чемпион поддерживает физическую форму.
Ранее появилась информация, что Кличко может вернуться в профессиональный спорт, однако еще не известно, решится ли боксер на этот шаг.
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