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Дюбуа: В нашем реванше удача отвернётся от Усика
Один раз уже отвернулась
Фото: Getty Images
Действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что сможет победить в реванше бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.
"Кто-то должен победить Усика. Когда придёт время, я буду готов выиграть у Александра. В прошлый раз ему повезло. В следующий раз удача отвернётся от него", — приводит слова Дюбуа аккаунт Ring Magazine в соцсети X.
Напомним, первый бой между Даниэлем и Александром состоялся 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Противостояние завершилось победой украинского атлета нокаутом в девятом раунде.
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