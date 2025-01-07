  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа: В нашем реванше удача отвернётся от Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа: В нашем реванше удача отвернётся от Усика

Бокс

Один раз уже отвернулась

Дюбуа: В нашем реванше удача отвернётся от Усика

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что сможет победить в реванше бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.

"Кто-то должен победить Усика. Когда придёт время, я буду готов выиграть у Александра. В прошлый раз ему повезло. В следующий раз удача отвернётся от него", — приводит слова Дюбуа аккаунт Ring Magazine в соцсети X.

Напомним, первый бой между Даниэлем и Александром состоялся 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Противостояние завершилось победой украинского атлета нокаутом в девятом раунде.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Владимир Кличко провел спарринг с украинским боксером
yellow-arrow
Известный тренер прокомментировал возможность организации боя Фьюри-Джошуа
yellow-arrow
Усик поздравил верующих с Рождеством Христовым. Фото
Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости