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Эдди Хирн назвал следующий мегафайт, который болельщики могут увидеть в ближайшее время

Бокс
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Лучший бой с коммерческой точки зрения

Эдди Хирн назвал следующий мегафайт, который болельщики могут увидеть в ближайшее время

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Эдди Хирн промоутер британского экс-чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) рассказал, что его подопечный планирует провести следующий бой в мае-июне 2025 года. Потенциальными соперниками он видит только Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри.

Об этом Хирн сказал в комментарии для BoxingScene.

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"Эй Джей хочет провести бой в мае, июне. Для меня есть только два поединка. Один — это матч-реванш с Дюбуа, а второй - с Тайсоном Фьюри. В коммерческом плане в боксе нет более значимого поединка, чем Эй Джей — Фьюри. Люди ненавидят, когда я говорю это. Назовите мне более серьезный бой, коммерческий. Его не существует. Может быть, сейчас, когда все немного окрепли, мы сможем быть разумными и сделать его. Но он также хочет провести реванш с Дюбуа", – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри.

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Источник:
boxingscene
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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