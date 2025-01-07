"Я бы хотел с ним сразиться". Шеннон Бриггс прокомментировал возвращение Владимира Кличко

53-летний экс-чемпион мира американский супертяж Шеннон Бриггс в интервью SkySports прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко.

"Нет ничего невозможного. Как мы знаем, люди не единожды удивляли невероятными достижениями. Владимир... До чего же крутой мужик! Драться за чемпионский титул и сражаться за свою страну в войне, которая отняла столько жизней... Настоящий чемпион! Реально очень сильный мужик. Думаю, это пойдёт на пользу боксу. Да, я бы хотел с ним сразиться. Это ни для кого не секрет. Но, в любом случае, нужно отдать ему должное и как бойцу, и как человеку. Вот это мужик!".

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"Знаете, это как взять старую тачку и отреставрировать её. Поменять колёса, свечи зажигания, аккумулятор... И всё, машина бегает как новая. Это ведь чистая правда. Я и сам точно так же себя чувствую. Нет ничего невозможного. Время можно повернуть вспять. Возраст уже давно не имеет значения".