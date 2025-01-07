Встреча двух призеров Олимпийских игр. Беринчик проведет первую защиту титула чемпиона мира WBO

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) 36-летний украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведёт бой против обязательного претендента, американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 КО).

Поединок запланирован на 14 февраля и станет главным боем вечера от Top Rank в Нью-Йорке (США).

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Беринчик владеет вакантным титулом с 2024 года. Дэвис одержал три победы в прошлом году.

Стоит отметить, что Беринчик и Дэвис являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2012 и 2020 гг. соответственно.