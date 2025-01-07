Сергей Богачук: Думаю, что Ломаченко отдохнет и еще вернется

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (25-2, 24 KO) рассказал, что думает о чемпионе IBF и IBO в легком весе Василии Ломаченко (18-3, 12 КО).

"Пора ли Василию завершать карьеру? Думаю, да. Но считаю, что он отдохнет и еще вернется. Здесь такая ситуация, что я не знаю его проблему, психологическую составляющую.

Чемпионом мира он вряд ли уже станет. Думаю, что бокс его уже достал, надоел. Он столько в этом виде спорта, такой объем работы проводить столько лет... Конечно, у него уже есть проблемы со здоровьем, организм дает сигнал, что уже достаточно и надо отдохнуть", - сказал Богачук для sport-express.ua.