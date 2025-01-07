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Девятикратный чемпион мира завершил выступление на Дакаре

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Девятикратный чемпион мира завершил выступление на Дакаре

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский гонщик Себастьен Лёб завершил выступление на ралли-рейде "Дакар"-2025. Причиной стала авария на третьем спецучастке марафона.

Лёб перевернулся на 12-м километре. В результате аварии был повреждён каркас безопасности автомобиля. После проверки технической инспекцией экипажу запретили стартовать на четвёртом этапе ралли-марафона. Лёб после аварии занимал 14-е место в генеральной классификации, проиграв час по итогам дня, но сумев добраться до финиша.

Напомним, на третьем этапе лучший результат показал южноафриканец Сауд Вариава из Toyota Gazoo Racing.

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