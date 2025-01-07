Сергей Богачук: Не понимаю позиции Ломаченко

Известный украинский боксер Сергей Богачук в интервью Sport-express.ua рассказал, что думает о взглядах Василия Ломаченко.

- В конце прошлого года Ломаченко написал в социальных сетях, что с представителями МПЦ, которые оказались агентами Кремля, нужно поступить по закону. Такое высказывание можно расценить, как какую-то проукраинскую позицию Василия?

- й, не знаю его, как человека. Я не слышал от него всего этого пророссийского лично. Если бы он мне это сказал, то я мог бы задать ему вопрос. А так не знаю о чем он думает и что у него вообще в голове делается.