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Сергей Богачук: Не понимаю позиции Ломаченко

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Василий неоднозначно высказывался о представителях МПЦ

Сергей Богачук: Не понимаю позиции Ломаченко

boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский боксер Сергей Богачук в интервью Sport-express.ua рассказал, что думает о взглядах Василия Ломаченко.

- В конце прошлого года Ломаченко написал в социальных сетях, что с представителями МПЦ, которые оказались агентами Кремля, нужно поступить по закону. Такое высказывание можно расценить, как какую-то проукраинскую позицию Василия?

- й, не знаю его, как человека. Я не слышал от него всего этого пророссийского лично. Если бы он мне это сказал, то я мог бы задать ему вопрос. А так не знаю о чем он думает и что у него вообще в голове делается.

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