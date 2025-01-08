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Хирн назвал боксера, который может конкурировать с Усиком
Авансом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кто по его мнению может составить конкуренцию чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО).
"Вероятно, Опетая – единственный боец, который, на мой взгляд, действительно может конкурировать с Усиком. Но ему необходимо доказать свои заслуги перед тяжелым дивизионом.
Посмотрите, чего добился Усик. На этом этапе он хочет денежные бои, так что если мы сможем убедить кого-то вроде Турки Аль аш-Шейха, что бой Опетаи против Усика – это классика, возможно, он состоится.
Оппетаи нужно победить Дэвида Ника, а потом я надеюсь, что он сможет объединить пояса в первом тяжелом весе. Для этого Джею, в частности, необходимо сразиться с Гильберто Рамиресом, собрать все титулы, а затем перейти к Усику" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Дюбуа
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