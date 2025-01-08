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Белью спрогнозировал победителя в поединке Джошуа-Фьюри

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Белью спрогнозировал победителя в поединке Джошуа-Фьюри

Фото: Getty Images

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Бывший британский боксер Тони Белью спрогнозировал, кто победит в потенциальном поединке между супертяжами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Вопрос, кто лучше вернется после поражений. Я всегда говорил, что думаю, что Энтони Джошуа нокаутирует Тайсона Фьюри. Я просто не знаю, какое у него настроение сейчас.

Если Джошуа выйдет и даст волю рукам, он может нокаутировать кого угодно. Если он выйдет боксировать с Фьюри, то проиграет и проиграет очень жестко. Но если Джошуа выйдет и позволит своим рукам разгуляться, то он способен нокаутировать любого. Я выберу Эй Джея" – сказал Белье.

Напомним, что ранее Хирн назвал боксера, который может конкурировать с Усиком.

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Тони Беллью
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Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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