Белью спрогнозировал победителя в поединке Джошуа-Фьюри

Бывший британский боксер Тони Белью спрогнозировал, кто победит в потенциальном поединке между супертяжами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Вопрос, кто лучше вернется после поражений. Я всегда говорил, что думаю, что Энтони Джошуа нокаутирует Тайсона Фьюри. Я просто не знаю, какое у него настроение сейчас.

Если Джошуа выйдет и даст волю рукам, он может нокаутировать кого угодно. Если он выйдет боксировать с Фьюри, то проиграет и проиграет очень жестко. Но если Джошуа выйдет и позволит своим рукам разгуляться, то он способен нокаутировать любого. Я выберу Эй Джея" – сказал Белье.