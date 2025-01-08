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Промоутер Фьюри рассказал, как отсутствие отца в углу повлияло на Тайсона в реванше против Усика
Внутренние проблемы
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Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, почему отец его подопечного Джон Фьюри не присутствовал в углу во время реванша против Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Это был их выбор. Они решили это сделать. Им казалось, что это самое лучшее, что можно сделать, что это был шаг вперед. Для меня в этом не было никаких противоречий. Тайсон – очень сообразительный парень, он не глуп. Он понимает свой бокс, имеет хороший боксерский интеллект, и все обернулось так.
Всем надо понимать, что это его отец. Он близок к отцу, а тот близок к Тайсону. Отец любит его, а Тайсон любит отца. Потому что есть, то есть. Во втором поединке команда была такой, какой она была" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Белью
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