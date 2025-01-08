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Экс-соперник Усика поставил украинца в ТОП-5 лучших супертяжей в истории

Бокс

Совершенно заслуженно

Экс-соперник Усика поставил украинца в ТОП-5 лучших супертяжей в истории

Фото: Getty Images

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Британский боксер Тони Белью считает своего бывшего соперника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) одним из лучших представителей королевского дивизиона в истории.

"В конечном итоге Александр сейчас — лучший сверхтяжеловес, он — чемпион, он — величайший боксер хевивейта в мире.

И слушайте, я даже пойду дальше и скажу, что он входит в пятерку лучших сверхтяжеловесов всех времен за свои достижения, за то, как он их достиг. Он точно в пятерке лучших, я бы поставил его туда" – сказал Белью.

Напомним, что ранее Хирн назвал боксера, который может конкурировать с Усиком.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Хижняк
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