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Экс-соперник Усика поставил украинца в ТОП-5 лучших супертяжей в истории
Совершенно заслуженно
Фото: Getty Images
Британский боксер Тони Белью считает своего бывшего соперника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) одним из лучших представителей королевского дивизиона в истории.
"В конечном итоге Александр сейчас — лучший сверхтяжеловес, он — чемпион, он — величайший боксер хевивейта в мире.
И слушайте, я даже пойду дальше и скажу, что он входит в пятерку лучших сверхтяжеловесов всех времен за свои достижения, за то, как он их достиг. Он точно в пятерке лучших, я бы поставил его туда" – сказал Белью.
Напомним, что ранее Хирн
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