Джай Опетайя защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе

8 января в Сиднее (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралийца Джая Опетайи против новозеландца Дэвида Ньюики.

Уже в четвёртом раунде Опетайя перехватил инициативу и стал доминировать в ринге. Сначала чемпион отправил своего соперника в нокдаун, а затем пошёл на добивание и нокаутировал соперника.

Таким образом, победа техническим нокаутом в четвёртом раунде досталась Опетайе, который в четвёртый раз защитил свой титул.