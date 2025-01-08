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Джай Опетайя защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе

Бокс

Уверенная победа

Джай Опетайя защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

8 января в Сиднее (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралийца Джая Опетайи против новозеландца Дэвида Ньюики.

Уже в четвёртом раунде Опетайя перехватил инициативу и стал доминировать в ринге. Сначала чемпион отправил своего соперника в нокдаун, а затем пошёл на добивание и нокаутировал соперника.

Таким образом, победа техническим нокаутом в четвёртом раунде досталась Опетайе, который в четвёртый раз защитил свой титул.

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