Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джай Опетайя защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе
Уверенная победа
Фото: Getty Images
8 января в Сиднее (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралийца Джая Опетайи против новозеландца Дэвида Ньюики.
Уже в четвёртом раунде Опетайя перехватил инициативу и стал доминировать в ринге. Сначала чемпион отправил своего соперника в нокдаун, а затем пошёл на добивание и нокаутировал соперника.
Таким образом, победа техническим нокаутом в четвёртом раунде досталась Опетайе, который в четвёртый раз защитил свой титул.
Популярное сейчас
- "Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества
- Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Самый известный промоутер мира – о возвращении Кличко: Действительно трудно поверить
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился