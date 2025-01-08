Назван соперник Деонтея Уайлдера на бой в апреле

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, 39-летний американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) узнал имя соперника, с которым проведёт бой в апреле 2025 года в США.

По информации Boxing News 24, против Уайлдера в ринг выйдет его соотечественник Стефан Шоу (20-2, 15 КО).

Уайлдер свой последний бой проводил в июне 2024 года, где был нокаутирован в пятом раунде китайцем Чжаном Чжилэем. Это поражение стало для него уже вторым подряд.

Напомним, в статусе чемпиона мира по версии WBC Уайлдер пробыл с января 2015 года по февраль 2020-го.