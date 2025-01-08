Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван соперник Деонтея Уайлдера на бой в апреле
Поединок с соотечественником
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, 39-летний американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) узнал имя соперника, с которым проведёт бой в апреле 2025 года в США.
По информации Boxing News 24, против Уайлдера в ринг выйдет его соотечественник Стефан Шоу (20-2, 15 КО).
Уайлдер свой последний бой проводил в июне 2024 года, где был нокаутирован в пятом раунде китайцем Чжаном Чжилэем. Это поражение стало для него уже вторым подряд.
Напомним, в статусе чемпиона мира по версии WBC Уайлдер пробыл с января 2015 года по февраль 2020-го.
Популярное сейчас
- "Он - причина всех голов команды". Экс-игрок Ромы отметил игру Довбика
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- Тренерский штаб Металлиста 1925 усилится еще одним иностранцем
- Дюбуа прокомментировал потенциальный поединок против Кличко
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025