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Денис Беринчик обратился к своему будущему сопернику
Украинский чемпион проведет поединок 14 февраля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) обратился к своему будущему сопернику американцу Кишону Дэвису (11-0, 7 KO).
"Я не собираюсь делать громких заявлений или засыпать соперника комплиментами. Скажу только одно: не расслабляйся, парень! Для тебя это будет нелегкий бой!", — цитирует боксера Fightnews.
Напомним, что поединок Беринчик — Дэвис запланирован на 14 февраля и будет главным событием боксерского вечера.
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