Бывший чемпион мира по версии WBO 1 марта проведет поединок

Определилась дата возвращения в ринг бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса (16-3, 15 KO).

По информации промоутерской кампании Queensberry Promotions, британский ветеран проведет поединок 1 марта в рамках боксерского шоу в Борнмуте.

Соперник Джойса будет назван позже. Главным же боем вечера станет встреча за вакантный титул чемпиона Европы во втором полулегком весе между британцем Райаном Гарнером и испанцем Сальвадором Хименесом.