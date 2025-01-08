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Бывший чемпион мира по версии WBO 1 марта проведет поединок
Ветеран снова в деле
Фото: The Guardian
Определилась дата возвращения в ринг бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса (16-3, 15 KO).
По информации промоутерской кампании Queensberry Promotions, британский ветеран проведет поединок 1 марта в рамках боксерского шоу в Борнмуте.
Соперник Джойса будет назван позже. Главным же боем вечера станет встреча за вакантный титул чемпиона Европы во втором полулегком весе между британцем Райаном Гарнером и испанцем Сальвадором Хименесом.
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