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Бывший чемпион мира по версии WBO 1 марта проведет поединок

Бокс

Ветеран снова в деле

Бывший чемпион мира по версии WBO 1 марта проведет поединок

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определилась дата возвращения в ринг бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса (16-3, 15 KO).

По информации промоутерской кампании Queensberry Promotions, британский ветеран проведет поединок 1 марта в рамках боксерского шоу в Борнмуте.

Соперник Джойса будет назван позже. Главным же боем вечера станет встреча за вакантный титул чемпиона Европы во втором полулегком весе между британцем Райаном Гарнером и испанцем Сальвадором Хименесом.

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