Бывший соперник Усика заговорил о политике

Бывший чемпион мира Маирис Бриедис рассказал о своих планах на будущее .

"Одно из (таких занятий) - это пищевые добавки, которые я сейчас делал, они буквально вот сейчас уже будут готовы. В свое время протеинами, В, С-шками, всеми вот этими пищевыми нагрузками был испорчен желудок, у меня все время изжога была, рефлюкс. Я там лечил все, что можно было, наверное.

За второе посмотрим, скорее всего, делиться своими знаниями здесь, в YouTube-канале своем. Возможна и латвийская политика. Посмотрим. Потому что здесь по политике можно говорить еще долго и упорно, что здесь происходит в стране, как бы это такое ужасное дело", - сказал Бриедис.