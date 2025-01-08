Хирн: Хотим организовать Опетайе бой с Усиком

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном бое с чемпионом IBF в крузервейте австралийцем Джеем Опетайей (27-0, 21 KO) и обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

"Александр Усик был лучшим боксером всех времен в тяжелом весе. Он стал абсолютным чемпионом. Затем он перешел в супертяжелый вес, чтобы стать абсолютным чемпионом там. Джей собирается завоевать все пояса в тяжелом весе, чтобы стать абсолютным чемпионом, а затем мы хотим организовать ему бой с Александром, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Ты должен стремиться к величию, а Усик — это настоящий и очень серьезный вызов. Но чтобы это сделать, мы должны сначала завоевать каждый пояс в крузервейте", — сказал Хирн в интервью для YouTube-канала Matchroom Boxing.

Напомним, сегодня 8 января Опетайя в 4-м раунде нокаутировал Дэвида Нику.