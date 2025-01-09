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Абсолютный чемпион мира показал фото с подготовки к предстоящему бою

Бокс

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Абсолютный чемпион мира показал фото с подготовки к предстоящему бою

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ поделился кадрами из лагеря к поединку с австралийцем Сэмом Гудманом.

Напомним, что бой состоится 25 января в Токио (Япония).

"Не могу дождаться выхода на ринг", — подписал Иноуэ фотографии, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Иноуэ свой последний бой проводил в сентябре 2024 года. Тогда японский атлет победил техническим нокаутом в седьмом раунде Ти Джея Дохени, успешно защитив все свои пояса.

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