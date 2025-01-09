  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Паркер рассказал, как собирается победить Дюбуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паркер рассказал, как собирается победить Дюбуа

Бокс

План на бой

Паркер рассказал, как собирается победить Дюбуа

Boxing Scene

Новина українською

Супертяж Джозеф Паркер (35-3; 23 КО) рассказал, за счет чего попытается побить чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Мне кажется, что в этом поединке многие дают мне шансы, но многие также говорят, что Дюбуа – фаворит. Учитывая, как дерется Даниэль, и мощь, которую он имеет, конечно же, я могу понять, почему он фаворит.

Я предполагаю, что это сражение сложится так: я буду слишком быстрым для него и слишком опытным. Я знаю, что он будет оказывать на меня давление, преследовать меня и выбрасывать мощные бомбы. Дюбуа много бьет и комбинирует, и все эти удары – силовые.

Если сравнивать это сражение с поединками против Уайлдера и Чжилея, то мне нужно улучшить свой бокс, потому что Дюбуа предлагает совсем другую энергию и устойчивость, он выбрасывает серии ударов. Я думаю, что Дюбуа попытается нокаутировать меня в первых трех-четырех раундах. Мне просто нужно грамотно работать, выбирать удары и наносить их в конце раундов" – сказал Паркер.

Напомним, что ранее президент UFC назвал пятерку лучших сражений 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри рассказал, как может сложиться дальнейшая карьера Тайсона
yellow-arrow
Абсолютный чемпион мира показал фото с подготовки к предстоящему бою
yellow-arrow
Хирн: Хотим организовать Опетайе бой с Усиком
Джозеф Паркер Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости