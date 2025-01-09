Паркер рассказал, как собирается победить Дюбуа

Супертяж Джозеф Паркер (35-3; 23 КО) рассказал, за счет чего попытается побить чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Мне кажется, что в этом поединке многие дают мне шансы, но многие также говорят, что Дюбуа – фаворит. Учитывая, как дерется Даниэль, и мощь, которую он имеет, конечно же, я могу понять, почему он фаворит.

Я предполагаю, что это сражение сложится так: я буду слишком быстрым для него и слишком опытным. Я знаю, что он будет оказывать на меня давление, преследовать меня и выбрасывать мощные бомбы. Дюбуа много бьет и комбинирует, и все эти удары – силовые.

Если сравнивать это сражение с поединками против Уайлдера и Чжилея, то мне нужно улучшить свой бокс, потому что Дюбуа предлагает совсем другую энергию и устойчивость, он выбрасывает серии ударов. Я думаю, что Дюбуа попытается нокаутировать меня в первых трех-четырех раундах. Мне просто нужно грамотно работать, выбирать удары и наносить их в конце раундов" – сказал Паркер.