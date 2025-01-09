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Промоутер Фьюри рассказал, как может сложиться дальнейшая карьера Тайсона

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Промоутер Фьюри рассказал, как может сложиться дальнейшая карьера Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, от чего зависит решение о дальнейшей карьере его подопечного.

"После реванша с Усиком я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Он проводит время с семьей. Он хочет и должен быть с ней. Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два длительных тренировочных лагеря, два очень тяжелых и жестких лагеря.

Если Фьюри действительно решит продолжить боксерскую карьеру, это решение он должен принять сам с помощью своей семьи. Я определенно не стал бы убеждать его продолжать сражаться или завершать карьеру. Это выбор, который должен сделать он. Тайсон – молодой человек, он провел два тяжелых боя с Усиком, но эти поединки были тяжелыми для обоих ребят" – сказал Уоррен.

Напомним, ранее Паркер рассказал, как собирается победить Дюбуа.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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