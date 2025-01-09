Промоутер Фьюри рассказал, как может сложиться дальнейшая карьера Тайсона

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, от чего зависит решение о дальнейшей карьере его подопечного.

"После реванша с Усиком я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Он проводит время с семьей. Он хочет и должен быть с ней. Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два длительных тренировочных лагеря, два очень тяжелых и жестких лагеря.

Если Фьюри действительно решит продолжить боксерскую карьеру, это решение он должен принять сам с помощью своей семьи. Я определенно не стал бы убеждать его продолжать сражаться или завершать карьеру. Это выбор, который должен сделать он. Тайсон – молодой человек, он провел два тяжелых боя с Усиком, но эти поединки были тяжелыми для обоих ребят" – сказал Уоррен.