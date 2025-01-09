Экс-чемпион мира сомневается, что Усик выйдет на бой-реванш против Дюбуа

Экс-чемпион мира по боксу Джонни Нельсон сомневается, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) захочет выходить на второй поединок против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Слушайте, я не знаю, произойдет ли этот бой еще раз. Усику это нужно? Знаете, Даниэль опасный боец, но достаточно ли шума и спроса от него? Просто если заплатят достаточно денег, тогда ему интересно, но готов ли кто-то заплатить много за этот бой? Я не знаю" – сказал Нельсон.