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Владимир Кличко провел тренировку для украинских ветеранов. Видео

Бокс

Легендарный спортсмен

Владимир Кличко провел тренировку для украинских ветеранов. Видео

instagram.com/klitschko

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Владимир Кличко провел тренировку для украинских ветеранов. Экс-чемпион мира и глава промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions Игорь Фаниян встретились с легендарными воинами, восстанавливающимися на базе спортивно-реабилитационного центра Tytanovi.

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