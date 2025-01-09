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Джей Опетайя вызвал на бой именитого соперника
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя, воодушевлённый победой над новозеландцем Дэвидом Ньюикой, вызвал на бой обладателя титулов WBA и WBO в этом дивизионе Хильберто Рамиреса.
"Хильберто Рамирес, я иду за тобой! Мои титулы у тебя, и настало время их у тебя забрать. Назови дату и место, и я буду там", — сказал Опетайя в прямом эфире телеканала DAZN сразу после поединка, находясь в ринге.
Напомним, 8 января в Сиднее (Австралия) Опетайя в главном событии боксёрского вечера одержал победу ярким нокаутом в четвёртом раунде над Ньюикой и в четвёртый раз защитил свой пояс IBF.
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