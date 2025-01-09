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Уоррен: Я бы не стал убеждать Фьюри продолжать драться или завершать карьеру

Бокс

Промоутер не торопит боксера

Уоррен: Я бы не стал убеждать Фьюри продолжать драться или завершать карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о планах бывшего чемпиона Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"После реванша с Усиком я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Он проводит время с семьей, он хочет и должен быть с ней. Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два длительных тренировочных лагеря. Два очень тяжелых и жестких лагеря.

Если Фьюри действительно решит продолжить боксерскую карьеру, то это решение он должен принять сам вместе со своей семьей. Я совершенно точно не стал бы убеждать его продолжать драться или завершать карьеру. Это выбор, который должен сделать он", - сказал Уоррен для Seconds Out.

Напомним, что в реванше Усик единогласным решением одолел Тайсона Фьюри.

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Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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