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Уоррен: Я бы не стал убеждать Фьюри продолжать драться или завершать карьеру
Промоутер не торопит боксера
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о планах бывшего чемпиона Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"После реванша с Усиком я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Он проводит время с семьей, он хочет и должен быть с ней. Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два длительных тренировочных лагеря. Два очень тяжелых и жестких лагеря.
Если Фьюри действительно решит продолжить боксерскую карьеру, то это решение он должен принять сам вместе со своей семьей. Я совершенно точно не стал бы убеждать его продолжать драться или завершать карьеру. Это выбор, который должен сделать он", - сказал Уоррен для Seconds Out.
Напомним, что в реванше Усик единогласным решением одолел Тайсона Фьюри.
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