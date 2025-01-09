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Эдди Хирн назвал возможные сроки боя Джошуа - Фьюри

Бокс

Интересный поединок намечается

Эдди Хирн назвал возможные сроки боя Джошуа - Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о сроках его возможного мегафайта с соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Фьюри провёл два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он плохо выступил против Дюбуа. Оба парня недалеко отошли от своего пика, это масштабный бой. Я верю, что мы увидим его летом", — сказал Хирн в интервью Крису Мэннинксу.

В своем последнем бою в сентябре Джошуа проиграл нокаутом чемпиону IBF в супертяжёлом весе соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри же в декабре во второй раз уступил обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику.

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Эдди Хирн
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