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Эдди Хирн назвал возможные сроки боя Джошуа - Фьюри
Интересный поединок намечается
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о сроках его возможного мегафайта с соотечественником Тайсоном Фьюри.
"Фьюри провёл два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он плохо выступил против Дюбуа. Оба парня недалеко отошли от своего пика, это масштабный бой. Я верю, что мы увидим его летом", — сказал Хирн в интервью Крису Мэннинксу.
В своем последнем бою в сентябре Джошуа проиграл нокаутом чемпиону IBF в супертяжёлом весе соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри же в декабре во второй раз уступил обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику.
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