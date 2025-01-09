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Не реванш Усика и Фьюри. Карл Фроч назвал лучший бой 2024 года

Бокс

Один из значимых поединков года

Не реванш Усика и Фьюри. Карл Фроч назвал лучший бой 2024 года

Фото: Getty Images

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Бывший британский боксер Карл Форч назвал лучший бой 2024 года, также он отметил украинского чемпиона по версии WBC, WBO и WBA в хевивейте Александра Усика (23-0, 14 КО).

"Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Это было впервые с тех пор, когда абсолютным чемпионом стал Леннокс Льюис. Это была большая возможность и отличный бой. Александр почти остановил Тайсона в девятом раунде, рефери спас его. Это был бой года».

"Усик достоин стать интернациональным бойцом года. Он поднялся в супертяжелый вес, дважды побил Энтони Джошуа, вышел против Фьюри и побил его дважды, стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Усик - боец года", — сказал Форч в программе YouTube-канала „Froch On Fighting“.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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