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Экс-чемпион мира считает, что Фьюри победил в реванше с Усиком
Интересное мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Келл Брук считает, что британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) победил в поединке-реванше против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Я считаю, что во втором поединке Фьюри выступил гораздо лучше. Для меня бой получился близким. По моему мнению, Тайсон даже был впереди на один раунд. Кое-кто говорит, что он проиграл, но я увидел, что были раунды, которые можно отдать в обе стороны. Я насчитал, что после завершения боя Тайсон вел с разницей в один раунд" – сказал Брук.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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