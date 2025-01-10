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Перспективный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
С этим трудно спорить
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Мозес Итаума (11-0; 9 КО) дал прогноз на потенциальный поединок за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Дюбуа.
"Думаю, что Дюбуа победит Паркера. Усик? Очевидно, что Александр очень хорош, он, безусловно, очень хорош. То, что он сделал и чего он достиг... Лишь два человека такое сделали. Снимаю шляпу перед ним, но он не является неуязвимым, и Дюбуа может попасть" – сказал Итаума.
Напомним, что бой Дюбуа-Паркер состоится 11 февраля в Саудовской Аравии. Его победитель, скорее всего, и станет следующим соперником украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
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