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Менеджер Усика раскритиковал специалистов The Ring из-за списка лучших тренеров 2024 года

Бокс
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Совершенно обоснованные слова

Менеджер Усика раскритиковал специалистов The Ring из-за списка лучших тренеров 2024 года

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас выразил возмущение по поводу номинации "Лучший тренер 2024 года" от авторитетного издания The Ring.

В список номинантов вошли Роберт Гарсия, Энди Ли, Марк Рэмси, Дон Чарльз, Боб Сантос и Руди Эрнандес.

Очень странным остается тот факт, что в списке тренеров нет наставника Усика, специалиста Юрия Ткаченко. Напомним, что в прошлом году под его руководством Александр стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе (первым в 21 веке) и дважды избил непобедимого к тому моменту британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Мистер Фишер, что случилось с Юрием Ткаченко? Тренер Усика не заслужил признание в 2024 году?"

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