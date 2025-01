Менеджер Усика раскритиковал специалистов The Ring из-за списка лучших тренеров 2024 года

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас выразил возмущение по поводу номинации "Лучший тренер 2024 года" от авторитетного издания The Ring.

В список номинантов вошли Роберт Гарсия, Энди Ли, Марк Рэмси, Дон Чарльз, Боб Сантос и Руди Эрнандес.

Очень странным остается тот факт, что в списке тренеров нет наставника Усика, специалиста Юрия Ткаченко. Напомним, что в прошлом году под его руководством Александр стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе (первым в 21 веке) и дважды избил непобедимого к тому моменту британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Мистер Фишер, что случилось с Юрием Ткаченко? Тренер Усика не заслужил признание в 2024 году?"

Mr. Fisher, what happened to Yuriy Tkachenko? Usyk’s trainer, shouldn’t he be recognized in 2024? https://t.co/t7KykrFdJv