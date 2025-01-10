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Мейвезер поддержал своих соотечественников в Калифорнии

Бокс
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Большое стихийное бедствие

Мейвезер поддержал своих соотечественников в Калифорнии

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный боксер, экс-чемпион мира Флойд Мейвезер в своих социальных сетях поддержал американцев, борющихся с ужасными пожарами в Калифорнии.

"Мои мысли и молитвы со всеми жителями Калифорнии в это тяжелое время. Если вы были вынуждены покинуть свой дом из-за пожаров и нуждаетесь в помощи, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Моя команда рассмотрит ваш запрос и сделает все возможное, чтобы помочь. Сил вам" – написал Флойд.

Напомним, что пятикратный олимпийский чемпион потерял все медали во время пожаров в Лос-Анджелесе.

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